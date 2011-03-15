Туреччина і Україна вивчатимуть вуглеводні ресурси моря разом

Україна і Туреччина підписали меморандум про спільне вивчення вуглеводневих ресурсів Чорного моря, повідомила у вівторок прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Документ підписано в Анкарі (Туреччина) минулого тижня в рамках третього засідання українсько-турецької робочої групи з питань енергетики.

У повідомленні йдеться, що на переговорах українську делегацію представляв заступник міністра палива і енергетики Ігор КИРЮШИН, турецьку - заступник міністра енергетики і природних ресурсів Сефа Садик АЙТЕКИН. Сторони обговорили низку питань щодо розвитку двосторонньої співпраці в енергетичній сфері. Зокрема, вирішили заохочувати співпрацю між приватними та національними компаніями Туреччини й України в трубопровідних проектах, морській та сухопутній розвідці й видобутку вуглеводнів.

Меморандум підписали НАК «Нафтогаз України» і Турецька нафтова компанія. Його метою є встановлення довгострокових партнерських відносин і здійснення взаємовигідної співпраці з організації вивчення вуглеводневих ресурсів Чорного моря.