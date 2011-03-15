МНС евакуює людей з будівлі сімферопольського вокзалу

12:19, 15 березня 2011
Крым
0 0

За легендою - пожежа після землетрусу

Командно-штабні навчання спеціалізованих служб цивільного захисту відбудуться на вокзалі станції "Сімферополь" 16 березня, на розклад руху потягів вони не вплинуть, повідомила прес-служба кримського управління МВС. 

"За легендою навчань здійснюватиметься евакуація людей і ліквідація пожежі, що виникла в будівлі вокзалу в результаті землетрусу", - йдеться в прес-релізі. 

Головна мета навчання, що проводиться напередодні курортного сезону, - відробіток дій, направлених на запобігання надзвичайним ситуаціям, загибелі і травматизму людей. 

У них візьмуть участь 150 чоловік особового складу і 25 одиниць спецтехніки МНС, пожежний потяг Придніпровської залізниці, співробітники міліції, медики, працівники "Крименерго" і громадського харчування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter