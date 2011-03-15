63% українців - щасливі

63% мешканців України вважають себе щасливими людьми, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Серед щасливих людей, зокрема, 34% відчувають себе однозначно щасливими, а 29,2% - скоріше щасливими. При цьому нещасливими почувають себе 16,9% українців.

Зокрема, рівень відчуття щастя опитаних визначається їхнім матеріальним станом. Так, лише 40% з тих респондентів, яким не вистачає коштів на їжу, відчувають себе щасливими. Серед тих, кому вистачає на їжу, але не вистачає на одяг, - 58% щасливих. Серед тих, кому вистачає на їжу й одяг і вони можуть дещо відкладати, але не можуть купувати дорогі речі, частка щасливих становить 75%. Серед тих, хто може купувати деякі дорогі речі, - 94% щасливих людей. При цьому серед тих, хто може купувати собі все, що захоче, майже 100% щасливих людей.

Найбільш важливими чинниками для щасливого життя українці називають сімейні цінності - 45% опитаних, на другому місці - здоров’я - 32%, на третьому місці гроші як основа щастя - 30% опитаних.

Тим часом такі категорії, як можливість особистого розвитку та гарна робота, серед головних чинників щастя називають 26% опитаних. Духовні цінності - 10%, любов і дружба - 6%, суспільні цінності - 5%.

Більше щасливих людей серед мешканців західних (74%), східних (64%) і південних (62%) областей України. Натомість жителі центру частіше почуваються нещасливими (56%).

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення компанії «Україна сьогодні» з 8 по 20 лютого. Опитування було проведено у 110 населених пунктах в усіх регіонах країни. Було зібрано 2037 анкет.