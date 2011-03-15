Двох школярок у Севастополі убила молода жінка - МВС

Вбивство двох севастопольських школярок - 10-річної Насті Балябіної і 11-річної Тані Мізіної - розкрито, про це в інтерв`ю "Комсомольской правде в Украине" заявив заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник.

"25-річна мешканка Севастополя вже написала явку з повинною. Вона розповіла про те, як все відбулося: де вона зустріла дівчаток, як їх убила і заховала тіла. Всі її свідчення записані у присутності адвоката на відео. Правда, потім вона раз п`ять міняла їх, але ми шукали докази, проводили обшуки. У квартирі підозрюваної знайшли брюки з плямами бурого кольору. Експертиза підтвердила - це кров, а аналіз ДНК - що це кров убитих дівчаток. Жінка вже під арештом, їй пред`явлено звинувачення у вбивстві два неповнолітніх, але ще не встановили всіх причетних до злочину. Ми на сто відсотків упевнені, що це вона убила дівчаток, але не одна, їй хтось допомагав".

Заступник міністра повідомив також, що жінка вже раніше була судима, зараз безробітна. Живе разом з цивільним чоловіком. У неї є і маленька дитина, якою вона особливо не переймається.

"Її розпорядок дня ми детально вивчили: з ранку вона із співмешканцем і двома друзями шукали чим поживитися, в основному зрізали кабель і здавали його в приймальний пункт металу, а виручку тут же пропивали. У одному з місць, де крали кабель, вони і зустріли двох школярок", - сказав він.

"Затримана розповіла, що нібито з однією з дівчаток фліртував її цивільний чоловік. Вона це побачила, і дочекавшись, коли він піде, кілька разів ударила "суперницю" ножем. Друга дівчинка виявилася свідком, тому її теж довелося убити", - розповів Фаринник.