Прокуратура добивається повернення земель "Артекові"

Прокуратура добивається повернення міжнародному дитячому центру «Артек» 1,5 га земель на південному березі Криму, повідомила у вівторок прес-служба наглядового відомства.

Прокуратура Ялти у 2010 році подала до суду на користь «Артека» 42 позовних заяви про звільнення громадянами самовільно зайнятих земельних ділянок, що належать дитячій здравниці, загальною площею 1,5 га.

На сьогодні задоволено 8 позовів, рішення щодо них набули чинності. Звільненню підлягають 0,48 га.

Прокуратура вживає заходи для реального виконання рішень судів.