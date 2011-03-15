Закрито рух через переїзди на дорозі Красноперекопськ-Сімферополь

Рух автотранспорту через залізничні переїзди на дорозі Красноперекопськ – Сімферополь у Криму у зв`язку із ремонтом закрито по 20 березня включно, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Сімферопольська дистанція шляху проводить капітальний ремонт залізничних переїздів, розташованих на 97 і 98 км дороги Красноперекопськ – Сімферополь. З 15 по 20 березня об`їзд ділянки траси передбачений через залізничний переїзд у селі Широке і селищі Гвардійське.

ДАІ також рекомендує автомобілістам, рухаючись з боку Армянська до Красно перекопська, об`їжджати ремонтовану ділянку дороги через Джанкой.