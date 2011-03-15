Інвентаризація об`єктів ЧФ в Криму буде завершена до 2013

Міністерство закордонних справ України прогнозує, що інвентаризація земельних ділянок, об`єктів і майна, використовуваних на умовах оренди Чорноморським флотом Російської Федерації на території України, буде остаточно завершена через рік-два, заявив посол із особливих доручень МЗС Віктор СЕМЕНОВ на брифінгу в Севастополі.

«Інвентаризація нам також необхідна, як і Чорноморському флоту. проводиться дуже серйозна робота, ми повинні визначити, все це чітко зафіксувати, які знаходяться будівлі, подивитися, що робити з ними далі, як зберігати», - сказав український дипломат, який очолює разом зі своїм російським колегою Олександром БАВИКІНИМ засідання робочих груп експертів українсько-російської підкомісії щодо ЧФ РФ.

«Найголовніше - ми вперше підійшли до того, що, в принципі, узгодили методологію», - заявив він. При цьому СЕМЕНОВ зазначив, що ця методологія змінювалася кожного разу, коли сторони безпосередньо приступали до роботи, з`являлися ті або інші питання.

«По «земельній» інвентаризації у нас проблем уже немає, ми, в принципі, схему цю знайшли. Обмін нотами на державному рівні щодо узгодження земельних ділянок буде варіантом затвердження інвентаризації», - стверджує дипломат.

«Зараз ми хочемо прискорити питання інвентаризації майна. В даній роботі ми йдемо від усіх політичних моментів, у робочих групах із проведення інвентаризації повинні бути присутніми лише фахівці - представники Фонду держмайна України, Міноборони РФ, ЧФ РФ, Управління із земельних ресурсів. Я думаю, рік, максимум два роки, і ми закінчимо це питання», - сказав представник МЗС України.

БАВИКІН, зі свого боку, заявив, що в питанні проведення інвентаризації не бачить «великих проблем, йде копітка технічна робота, що займає багато часу». «Немає якогось каменя спотикання», - сказав він.