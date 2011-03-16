Першого віце-прем'єра Радміну звільнили з посади міністра ЖКГ

Верховна рада Криму звільнила першого віце-прем`єра Ради міністрів автономії Павла БУРЛАКОВА з посади міністра регіонального розвитку і житлово-комунального господарства регіону, призначивши замість нього віце-прем`єра Азіза АБДУЛЛАЄВА, який позбувся посади міністра соціальної політики - її зайняла Олена СЕМИЧАСТНА.

За такі рішення проголосували 75, 76 і 79 із 79 депутатів, присутніх на сесії кримського парламенту в середу. Усього в ВР Криму 100 депутатів.

Прем`єр-міністр Криму Василь ДЖАРТИ вирішив, що в його першого заступника повинно бути більше функцій - БУРЛАКОВ курируватиме всі підрозділи уряду.

Кримський парламент у лютому провів реорганізацію Радміну. Зокрема, БУРЛАКОВ очолив Міністерство регіонального розвитку й ЖКГ Криму, АБДУЛЛАЄВ - Міністерство соціальної політики. СЕМИЧАСТНА, яка з листопада 2010 року очолювала Мінсоцполітики, повернулася на посаду першого заступника міністра соцполітики, яку вона займала із червня минулого року.