Першого віце-прем'єра Радміну звільнили з посади міністра ЖКГ
13:00, 16 березня 2011Крым
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Бурлаков курируватиме всіх
|Павло Бурлаков
За такі рішення проголосували 75, 76 і 79 із 79 депутатів, присутніх на сесії кримського парламенту в середу. Усього в ВР Криму 100 депутатів.
Прем`єр-міністр Криму Василь ДЖАРТИ вирішив, що в його першого заступника повинно бути більше функцій - БУРЛАКОВ курируватиме всі підрозділи уряду.
Кримський парламент у лютому провів реорганізацію Радміну. Зокрема, БУРЛАКОВ очолив Міністерство регіонального розвитку й ЖКГ Криму, АБДУЛЛАЄВ - Міністерство соціальної політики. СЕМИЧАСТНА, яка з листопада 2010 року очолювала Мінсоцполітики, повернулася на посаду першого заступника міністра соцполітики, яку вона займала із червня минулого року.
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