"Ластівчине гніздо" віддали Джарти

Верховна рада Криму передала замок «Ластівчине гніздо» на південному березі з комунальної власності територіальної громади Ялти до складу майна, що належить автономній республіці. За таке рішення проголосували 67 із 78 депутатів, присутніх на засіданні кримського парламенту в середу. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

«Об`єкт культурної спадщини є візитною карткою Автономної республіки Крим, шедевром архітектури і входить до скарбниці світових культурних цінностей. Пам`ятник украй неефективно використовується орендарями - ТОВ "Ялта-Верона", прилегла до нього земельна ділянка захаращена торговими спорудами», - йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови кримського парламенту.

Депутати також дозволили Раді міністрів Криму створити республіканську установу «Палац-замок «Ластівчине гніздо».

«"Ластівчине гніздо" має функціонувати не як ресторан або пункт громадського харчування, це повинен бути виставковий, культурний центр, який би відвідували туристи. Розробляється концепція, й найближчим часом це все буде організовано», - сказав перший віце-прем`єр Радміну Криму Павло БУРЛАКОВ на брифінгу після засідання парламенту автономії.

«Ластівчине гніздо» одержало свій нинішній вигляд завдяки барону Штейнгелю, який побажав залишити в Криму, де любив відпочивати, пам`ять про рицарські замки середньовіччя. В 1912 році на Аврориній скелі для нього було побудовано замок у готичному стилі.

Будівля замку була передана в оренду компанії «Ялта-Верона» у 2002 році. Щомісячно товариство з обмеженою відповідальністю перераховувало 11 тис. 700 грн. орендної плати.

Ялтинська міська рада 23 лютого дала згоду на передачу «Ластівчиного гнізда» з комунальної власності громади Ялти до складу майна Криму.