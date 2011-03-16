Крим "урізав" чиновників

Верховна рада Криму скоротила чисельність чиновників органів виконавчої влади регіону, що фінансуються з бюджету республіки, на 180 осіб, або на 16% - до 955.

За таке рішення проголосували 76 із 79 депутатів кримського парламенту, присутніх на сесії в середу. Усього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

Депутати також затвердили граничну чисельність апарату Ради міністрів Криму - управління справами у кількості 118 осіб. Скорочені 32 співробітники апарату кримського уряду, або 25%. При цьому створене нове управління - Управління з оборонно-мобілізаційної роботи і цивільного захисту населення - тому додалися 5 співробітників.

Перший віце-прем`єр Радміну Павло БУРЛАКОВ назвав таке скорочення безпрецедентним. За його словами, чисельність і апарату, і всіх підрозділів кримського уряду менше, ніж у 2002 році.

Крім того, у контексті розпочатої президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ адміністративної реформи кримський парламент оптимізував структуру і чисельність свого апарату. Чисельність секретаріату ВР Криму - 93 працівники, управління справами - 203. За таке рішення проголосували 74 із 78 депутатів.

Керівник секретаріату кримського парламенту Маргарита ПОНОМАРЕНКО повідомила, що усього з урахуванням зменшення кількості співробітників у постійних комісіях, рахунковій палаті, виборчкомі Криму і газеті ВР автономії - "Крымские известия" - скорочено 73 особи. "73 одиниці пропонується скоротити у Верховній раді Криму і її органах. Під це скорочення проходить оптимізація апарату", - сказала вона.