Затриманий повісився на простирадлі в ізоляторі в Криму

Затриманий повісився на простирадлі в ізоляторі тимчасового тримання міського відділу міліції Алушти в Криму, правоохоронці проводять службову перевірку.

Інцидент стався ввечері в середу, але прес-служба кримського управління МВС повідомила про нього лише в п`ятницю.

«В ізоляторі тимчасового тримання виявлено тіло затриманого, який у проміжок часу з 20 години 35 хвилин до 21 години покінчив життя самогубством через повішення на простирадлі», - йдеться в прес-релізі.