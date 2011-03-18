200 найбагатших людей України

Тижневик "Фокус" підготував черговий рейтинг двохсот найбагатших людей України. Цього року журнал налічив у країні 21 мільярдера, їх загальний статок оцінюється майже в 58 мільярдів доларів. Торік мільярдерів було вісім (21,8), в 2009-му – четверо (11,7), в 2008-му – 21 (64,8), а в першому списку 2007 року – 11 (37,6).

Списки дають можливість побачити, як змінювалися розстановка сил і сфери впливу різних груп на бізнес-арені України за ці п`ять років, зауважують упорядники рейтингу. Члени Партії регіонів і наближені до партії влади бізнесмени, безперечно, одержали переваги. Наприклад, брати Клюєви і Василь Хмельницький за останній рік збільшили свої активи втричі. З приходом до влади в рейтингу з`явилися і нові імена – Сергій Арбузов, Юрій Іванющенко та інші.

У деяких випадках близькі відносини з владою дають фактично повний контроль над галуззю. Рінат Ахметов, наприклад, тримає в своїх руках майже 50% видобутку вугілля в Україні. Крім того, йому вдалося сконцентрувати у власності важливі енергетичні підприємства, зокрема, "Київенерго" і "Дніпроенерго".

Інший яскравий приклад – Дмитро Фірташ, активи якого то зростали, то меншали залежно від того, хто був при владі. При підготовці минулого рейтингу здавалося, що бізнес-імперія Фірташа в Україні приречена. Проте цього року в сферу його впливу потрапив практично весь хімічний сектор, а активи бізнесмена перевищили $1,5 млрд.

Сукупне багатство 200 найбагатших людей перевищує $93 млрд. – майже три річні бюджети України. Зазвичай розвиток бізнесу автоматично тягне поліпшення позицій самої країни на міжнародній арені. Але поки України це не стосується – в рейтингу конкурентоспроможності, до якого ввійшли 139 держав, в останні п`ять років Україна не піднімалася вище 70-го рядка.