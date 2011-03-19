Джарти хвалиться, що припинив розбазарювання землі в Криму

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ вважає, що кримському керівництву за рік роботи вдалося припинити порушення закону у сфері розподілу землі в регіоні, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Ми припинили розбазарювання земель, припинили ту вакханалію, яка складалася роками, особливо в останні п`ять років. Роздача земель, крадіжка - називати це явище можна по-різному, але тепер його немає. Відчуження особливо цінних територій залишилося у минулому», - запевнив ДЖАРТИ.

Він вважає головним кроком до наведення ладу в земельній сфері впровадження механізму продажу земельних ділянок через аукціони.

«Важливо, що органи влади самі визначають, який об`єкт потрібно побудувати на тій або іншій ділянці, і тільки потім земля виставляється на торги», - сказав голова Радміну, зауваживши, що це дає можливість раціонально розвивати населені пункти Криму.

«Одночасно ми вимагаємо від керівництва міст і районів розробляти генеральні плани розвитку, надаємо допомогу в цій роботі», - сказав ДЖАРТИ.

Рада міністрів Криму в 2010 році скасувала низку незаконних рішень органів влади різних рівнів, в результаті яких приватним фірмам і фізичним особам було виділено понад тисячу гектарів землі, в основному, в прибережних регіонах Криму. Міжвідомча комісія з питань дотримання земельного законодавства, створена Радміном, направила інформацію про випадки порушення закону в правоохоронні і наглядові органи.

На цьому тижні виповнився рік перебування представників Партії регіонів Василя ДЖАРТИ і Володимира КОНСТАНТИНОВА на посадах прем`єра і спікера Криму відповідно.