Севастополю дали 20 млн. грн. з держбюджету на ремонт доріг

Севастополю на ремонт місцевих доріг з держбюджету України переказано 20 млн. грн., заявив перший заступник голови міської держадміністрації Сергій ЖИВОДУЄВ, повідомила прес-служба комунального підприємства «Дорожньо-експлуатаційне управління».

«Чесно кажучи, для нас це було несподівано, оскільки ми очікували 15, а надійшло 20 мільйонів. Тепер є над чим працювати. Наше ДЕУ виконувало і, впевнений, виконає весь обсяг запланованих дорожньо-ремонтних робіт», - сказав ЖИВОДУЄВ.

Як додав чиновник, перед співробітниками КП «Дорожньо-експлуатаційне управління» стоїть нелегке завдання: на підприємстві працює лише 85 людей, а загальна протяжність доріг у Севастополі - більш як 100 кілометрів.

Разом з тим, наголосив ЖИВОДУЄВ, в дорожньо-експлуатаційному управлінні готовий план ремонту доріг, підприємство готове вести роботи.

«Дорожньо-експлуатаційне управління» повідомило, що підприємство до проведення поточного ремонту доріг було готове ще в лютому.