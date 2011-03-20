На ЧФ Росії буде створене угруповання підводних човнів

Чорноморський флот Росії одержить у найближчі роки кілька нових дизель-електричних підводних човнів, повідомив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" перший заступник начальника головного штабу ВМФ РФ віце-адмірал Олег Бурцев.

"На Чорноморському флоті ми створюватимемо угруповання підводних човнів, яке матиме можливість адекватно реагувати на ймовірні загрози. Те саме стосується і Балтики", - сказав віце-адмірал.

За його словами, атомні човни, згідно із стратегією Росії, будуть тільки на Північному і Тихоокеанському флотах. Також він уточнив, що йдеться про неатомні підводні човни.

Раніше повідомлялося, зазначає РосБізнесКонсалтинг, що відповідно до державної програми озброєння на 2011-2020 рр. Чорноморський флот одержить нових 18 кораблів, зокрема 6 дизельних підводних човнів.