Українська міліція активно відпрацьовує соціальні мережі

Головне управління боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗ) МВС України активно відпрацьовує соціальні мережі, повідомила в інтерв’ю "Дзеркалу тижня. Україна" керівник інформаційно-аналітичного підрозділу "Скорпіон", що входить до складу розвідувально-аналітичного управління (управління кримінальної розвідки) ГУБОЗ, підполковник міліції Сніжана Курпан.

"Ми не тільки послуговуємося програмним забезпеченням відомих фірм, а й самі розробляємо технології, котрі покращують пошук і використання інформації оперативного характеру, що має суворо обмежений доступ. Тут збираються дані про кримінальних "небожителів", їхні зв’язки, минуле, сьогодення і навіть прогнозоване майбутнє, - розповідає Курпан про роботу підрозділу. - Зокрема зараз дуже активно відпрацьовуємо соціальні мережі (Однокласники, ВКонтакте, Facebook…) і загалом Інтернет. Це дає безмір можливостей, від отримання відеофотоматеріалів і до цікавих повідомлень".

Наприклад, за словами Курпан, на форумах обговорень і обміну думками щодо різних тем можна виокремити неймовірно корисні посилання.

Водночас вона підкреслила, що будь-які відомості варто експлуатувати з розумом: "Без знання "рецепта" вони справі не допоможуть, - ідеться про викриття лиходіїв. Важливо, щоб напрацьоване нами вчасно підхопили оперативники, які далі формують алгоритм перевірки даних. Якщо вони підтвердяться, вмикається механізм оперативно-розшукової діяльності. І ця рутина дає плоди".

"Скорпіон" був створений у 1991-му. Тоді в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) Міністерства внутрішніх справ України виникла потреба в структурі, яка б опікувалася збиранням, акумуляцією та обслуговуванням баз даних, необхідних для боротьби з кримінальними угрупованнями.