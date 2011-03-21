5 людей поранено в аварії (фото)
10:52, 21 березня 2011Крым
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Автівка не надала перевагу в русі
П`ять чоловік отримали травми через лобове зіткнення двох легкових автомобілів, один з яких потім врізався в стовп в Сімферополі в ніч з 18 на 19 березня, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ.
Машина марки "Деу", виконуючи поворот, не надала перевагу в русі і зіткнулася з автомобілем "Мерседес". Після цього "Мерседес" виїхав за межі проїжджої частини і наїхав на електроопору.
В аварії постраждали водій і пасажирка "Деу", а також три пасажирки "Мерседеса".
Фото ДАІ
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