Янукович відправив у Лівію десантний корабель

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ щодо евакуації українських громадян з Лівії.

Зокрема, Міністерству оборони доручено евакуювати українців з Лівії з використанням великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський".

"Здійснюється поповнення корабля паливно-мастильними матеріалами та продовольством. Для забезпечення заходів щодо безпеки та охорони громадян України крім екіпажу корабля на борту “Костянтина Ольшанського” перебуватиме підрозділ морської піхоти зі штатною зброєю", - повідомила прес-служба Міноборони.

Групою офіцерів штабу українського військового флоту на чолі з начальником штабу - першим заступником командувача Військово-морських сил контр-адміралом Юрієм ІЛ’ЇНИМ 22 березня відбудеться перевірка готовності корабля до виходу в море.

"Вихід відбудеться одразу по надходженню відповідної команди", - говориться в прес-релізі оборонного відомства.

Рада Безпеки ООН у четвер прийняла резолюцію, яка передбачає можливість проведення іноземної військової операції для захисту населення Лівії від військ Муамара КАДДАФІ. Військова операція почалася в суботу, в ній беруть участь США, Великобританія, Франція, Італія і Канада.