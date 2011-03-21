Орли Балоги врятували севастопольську корову від евтаназії

Співробітники МНС в понеділок в Севастополі поставили на ноги корову, яка посковзнулася на бетонній підлозі гаража три дні тому, впала, пошкодила в`язки і не могла встати, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

«Бійці за допомогою пожежних рукавів, які проклали під тварину, винесли її на вулицю. Потім поставили корову на ноги і помасажували місця, що затекли. Пізніше поводили тварину по двору, напоїли водою і завели в сарай», - говориться в прес-релізі.

Операція тривала близько години.

Хазяйка зраділа порятунку своєї годувальниці, оскільки ветеринари радили її усипити.