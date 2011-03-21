2 хлопчиків потонули в Криму

Двоє трирічних хлопчиків потонули в неділю в штучному водоймищі в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Дві родини з дітьми відпочивали в сімферопольському селі Молочне на дачі, в ста п`ятдесяти метрах від якої знаходиться водоймище. Його берегові схили по периметру обладнані бетонними плитами, що мають ухил до води сорок п`ять градусів.

"Діти грали у дворі і на якийсь час залишилися без нагляду батьків. Дорослі не знайшли дітей, потім виявили синів у водоймищі. Опинившись в холодній воді, діти не змогли самостійно вибратися по слизьких плитах на берег", - говориться в прес-релізі.

Батьки витягнули хлопчиків з води і викликали "швидку допомогу", медики констатували смерть дітей.