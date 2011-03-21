Справу проти екс-мера Алупки передали до суду

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура направила до суду кримінальну справу проти екс-мера Алупки Андрія ХАРИТОНОВА, головного архітектора і землевпорядника курортного міста, звинувачуваних у незаконних операціях із землею вартістю 40 млн. грн., повідомила в понеділок прес-служба прокуратури Криму.

«Обвинувачуваним інкримінується незаконне розпорядження земельними ділянками, зокрема що належать дитячому протитуберкульозному санаторію імені Боброва, загальною площею майже 14 гектарів, вартість яких становить майже 40 млн. грн.», - мовиться в прес-релізі.

Чиновники звинувачуються за чотирма статтями Кримінального кодексу України: скоєння злочину організованою злочинною групою (ч.3 ст.28), зловживання службовим становищем (ч.2 ст.364), перевищення службових повноважень (ч.3 ст.365), посадова підробка (ч.2 ст.366).

Київський райсуд Сімферополя в жовтні 2010 року заарештував тодішнього мера Алупки, архітектора і землевпорядника міста за підозрою в незаконній передачі у власність громадян ділянок, які знаходяться в користуванні санаторію імені Боброва.