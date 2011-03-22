У найближчі вихідні Україна переходить на літній час

22:36, 22 березня 2011
Крым
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Стрілки на одну годину вперед

У найближчу неділю о 3 годині за київським часом на території України здійсниться перехід на "літній" час: стрілки годинника по всій країні будуть переведені на одну годину вперед.

Практика щорічного переходу на зимовий і літній час застосовується більш ніж у ста країнах світу.

Нагадаємо, що президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про скасування в РФ переходу на зимовий і літній час. Росіяни не переводитимуть стрілки годинника на годину назад вже з осені 2011 року.

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