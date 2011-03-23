Екс-спікер Криму сидітиме в СІЗО ще два місяці

Центральний районний суд Сімферополя в середу подовжив термін утримання під вартою обвинуваченого в незаконних операціях із землею колишнього голови Верховної ради Криму, а нині депутата кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА до 21 травня.

«Подовжено терміни слідства до 21 травня, і на цей же термін подовжено термін утримання під вартою», - сказала журналістам його адвокат Алла КОШЕНКО.

Сам обвинувачений на засіданні суду не був присутній за станом здоров`я.

Адвокати вважають, що ГРИЦЕНКО не може чинити вплив на свідків, тому просили суд обрати для їхнього підзахисного запобіжний захід, не пов`язаний із утриманням у СІЗО: відпустити під підписку про невиїзд або під грошову заставу.

Захист екс-спікера Криму має намір найближчими днями оспорити в апеляційному суді постанову про подовження арешту.

ГРИЦЕНКА звинувачують у перевищенні службових повноважень на посаді голови Ленінської райдержадміністрації Криму в 2001-2005 роках при передачі комерційним структурам 4,8 тис. га землі військового радгоспу «Азовський» (збиток оцінюється в 23 млн. грн.).

Він також підозрюється в незаконній передачі 3,6 га земель на суму 0,5 млн. грн.

Крім того, ГРИЦЕНКУ інкримінується зловживання службовим становищем при нарахуванні матеріальної допомоги, внаслідок чого інтересам держави завдано 70 тис. грн. збитків.

Міліція затримала екс-спікера Криму у справі військового санаторію 24 січня цього року в Сімферополі. Суд 27 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Екс-спікера утримують у сімферопольському слідчому ізоляторі.