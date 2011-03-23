Севастополь завершить опалювальний сезон в день дурня

Опалювальний сезон 2010-2011 року завершиться в Севастополі 1 квітня, повідомила прес-служба комунального підприємства «Севтеплоенерго».

Проект відповідного розпорядження направлений до Севастопольської державної адміністрації.

Як додали у прес-службі, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №151 від 17 лютого 2010 року, опалювальний сезон може бути завершений, якщо впродовж трьох днів середньодобова температура зовнішнього повітря становить +8 градусів і більше.

За прогнозами синоптиків, з 24 березня почнеться потепління, тому 31 березня буде останнім днем опалювального сезону 2010-2011 років.

З посиланням на головного інженера «Севтеплоенерго» Віктора СИВАЧЕНКА прес-служба також поінформувала, що в міських лікарнях, дитячих будинках, будинку дитини, гериатричному будинку-інтернаті здійснюватимуться протопки приміщень.

На балансі «Севтеплоенерго» знаходяться 97 теплоджерел, від яких здійснюється опалення, 53 теплопункти, 557 км мереж у двотрубному вирахуванні. Підприємство здійснює опалення більш як 3 тис. будинків, гаряча вода подається у 1200 будинків.