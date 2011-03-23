Порушено справу за фактом відчуження 5 га парків на ПБК

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень чиновниками Адміністрації парків-пам`яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Місхорський», «Массандровський», «Лівадійський», які підозрюються у відмові від майже 5 га землі вартістю 5,7 млн. грн. на південному березі, повідомили прес-служа наглядового відомства Криму.

«Унаслідок незаконних дій посадовців державній установі припинено право користування земельною ділянкою площею 4,9 га, яка відійшла суб`єкту господарювання під житлову забудову», - йдеться у прес-релізі.

Земля була відчужена у 2005 році.

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.