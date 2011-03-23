Центр зайнятості розтратив 1,3 млн гривень держкоштів

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного використання посадовцями центру зайнятості Судака 1,3 млн. грн. коштів державного фонду соціальної спрямованості, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Така сума була необгрунтовано перерахована на початку 2010 року товариству з обмеженою відповідальністю в рамках договору про пайову участь у будівництві приміщень для установи. Як встановлено в ході прокурорської перевірки, фінансування за рахунок коштів держфонду було здійснено незаконно, оскільки друга сторона не виконала умов договору», - йдеться в прес-релізі.

Кримінальну справу порушено за статтею «зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.

За цією ж статтею кваліфіковано дії посадовців однієї з сільрад Бахчисарайського району Криму, повідомляє прокуратура. Перевірка, проведена спільно з підрозділами СБУ, виявила незаконне витрачання бюджетних коштів у результаті фіктивного працевлаштування громадян в апарат і установи сільради. Внаслідок нарахування зарплати уявним працівникам місцевому бюджету завдано понад 60 тис. грн. збитків.