Центр зайнятості розтратив 1,3 млн гривень держкоштів
Гроші отримала комерційна структура
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного використання посадовцями центру зайнятості Судака 1,3 млн. грн. коштів державного фонду соціальної спрямованості, повідомила прес-служба прокуратури Криму.
«Така сума була необгрунтовано перерахована на початку 2010 року товариству з обмеженою відповідальністю в рамках договору про пайову участь у будівництві приміщень для установи. Як встановлено в ході прокурорської перевірки, фінансування за рахунок коштів держфонду було здійснено незаконно, оскільки друга сторона не виконала умов договору», - йдеться в прес-релізі.
Кримінальну справу порушено за статтею «зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.
За цією ж статтею кваліфіковано дії посадовців однієї з сільрад Бахчисарайського району Криму, повідомляє прокуратура. Перевірка, проведена спільно з підрозділами СБУ, виявила незаконне витрачання бюджетних коштів у результаті фіктивного працевлаштування громадян в апарат і установи сільради. Внаслідок нарахування зарплати уявним працівникам місцевому бюджету завдано понад 60 тис. грн. збитків.