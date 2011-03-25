Естонці 6 років користуються товарним знаком "Магарачу"

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконної передачі агрофірмою "Магарач" - підрозділу Національного інституту винограду і вина "Магарач" (Ялта) Української академії аграрних наук - товарного знаку естонській фірмі Magarach OU, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Справа порушена за статтею "зловживання службовим становищем".

"Колишнього директора агрофірми підозрюють унезаконному відчуженні товарного знаку шляхом безкоштовної передачі естонській фірмі. У результаті протиправних дій екс-керівника державному підприємству завдано збитку на суму 3,2 млн. грн. у вигляді нарахованого роялті за використання товарного знаку", - сказано у прес-релізі.

Товарний знак був переданий іноземній фірмі у 2004 році.

"У ході аудиту встановлено кричущий факт. Торгова марка "Магарач", що є споконвічно кримським брендом (походить від назви долини, де ростуть виноградники Південнобережного відділення агрофірми), перестала належати Україні", - писала в листопаді 2010 року в газеті парламенту автономії "Кримські вісті" № 223 представник Контрольно-ревізійного управління Криму.

"Магарач" заснований у 1828 році як державний заклад. Виготовлені тут вина почали лідирувати на світових конкурсах з 1873 року. Інститут виноградарства і виноробства "Магарач" отримав статус національного у 2005 році.

Агрофірма "Магарач" створена у 2000 році. До складу держпідприємства входять два структурні підрозділи у Бахчисарайському районі і Великій Ялті. Її господарська діяльність здійснюється в таких галузях: виноградарство, питомниководство, рільництво, садівництво, виробництво виноградного вина.