Український корабель, тримаючи курс до берегів Лівії, проводить навчання

Великий десантний корабель Військово-морських cил України «Костянтин Ольшанський» успішно подолав чорноморські протоки Босфор та Дарданелли, і наразі прямує Егейським морем до берегів Лівії, повідомив прес-секретар командування ВМС капітан 1 рангу Олег ЧУБУК.

Корабель в ніч на 23 березня вирушив із Севастополя в район Середземного для евакуації українських та іноземних громадян із Лівії. Перехід до місця призначення корабля може триватиме 3-5 днів, залежно від погодних умов.

За інформацією офіцера, під час переходу морем на бойових постах корабля проводиться низка навчань і тренувань. Гідрометеорологічні умови на шляху слідування є сприятливими для виконання завдань.

З середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муамара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний КАДДАФІ захід і схід, який утримують озброєні сили повстанців.

У зв’язку з воєнними діями з території Лівії було евакуйовано вже понад 400 громадян України.