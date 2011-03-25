Турист загинув через переохолодження в кримських горах

Турист із Кривого Рогу загинув через переохолодження в кримських горах, застрягши під час спуску із вершини водоспаду Учан-Су. Інцидент стався 24 березня, повідомила прес-служба кримського управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Семеро туристів здійснювали спуск. Першим почав 38-річний керівник групи. «Не розрахувавши довжину мотузки, погодні умови й складність місцевості, чоловік застряг на середині спуску, отримав сильне переохолодження, внаслідок чого загинув», - йдеться в прес-релізі.

Співробітники гірничо-пошукового рятувального загону зняли тіло загиблого зі схилу.

Учан-Су - найвищий водоспад України. Знаходиться на висоті 390 метрів над рівнем моря на схилі гори Ай-Петрі.