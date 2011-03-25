24 тонни грузинської лаврушки застрягли в Криму

Співробітники прикордонної і митної служб затримали в Керчі вантажний автомобіль «Мерседес», що перевозив з Грузії до Білорусі 24 тонни сухого лаврового листа, вартість якого за документами була занижена на 15,6 тис. доларів, повідомила в п`ятницю прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної служби України.

«Під час огляду кабіни вантажівки виявлено комплект документів на товар, де його вартість була 27 600 доларів, в той же час водій документально заявив суму в 12 тисяч доларів», - йдеться в прес-релізі.

Митники склали протокол про порушення митних правил на водія - громадянина Грузії.

Долю автомобіля і вантажу вирішить суд.