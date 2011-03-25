Міліціонера вбили через мобілку

Міліція затримала жителя Криму за підозрою у вбивстві 2 березня в Євпаторії співробітника спецпідрозділу міліції «Беркут», повідомила прес-служба кримського управління МВС.

«Він відпочивав у компанії друзів, розпивав спиртні напої. Повертався додому пізно. Побачивши на темній вулиці молодого чоловіка вирішив пограбувати його. Напавши на перехожого ззаду, почав завдавати йому удари ногами по голові. Коли той знепритомнів, забрав у нього мобільний телефон, близько 150 грн., посвідчення співробітника міліції й втік», - йдеться в прес-релізі.

Побитий 23-річний євпаторієць помер.

Затриманий 22-річний житель Євпаторії зізнався в скоєному, речові докази вилучено.