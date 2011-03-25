У севастопольській лікарні впав ліфт: у двох жінок - переломи хребта

Дві співробітниці лікарні №1 Севастополя тяжко травмовані - отримали компресійний перелом хребта - через перевантаження і екстрене гальмування ліфта у медустанові. Інцидент стався 24 березня. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки у Криму створило комісію з розслідування групового нещасного випадку, повідомила прес-служба відомства.

Комісію з розслідування очолює головний державний інспектор теруправління Сергій ШВЕЦЬ.

На понеділок намічене обстеження ліфта лікарні інспектором кримської дерінспекції промбезпеки і охорони праці у будівництві, котлонагляді і за підйомними спорудами.

Усього в ліфті, який падав з висоти 5 поверху, було 8 осіб.