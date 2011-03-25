Виробник яхт заборгував працівникам мільйон гривень
16:32, 25 березня 2011Крым
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Підключилася прокуратура
Прокуратура Феодосії порушила кримінальну справу за фактом невиплати понад 1 млн. грн. заробітної плати компанією із виробництва катерів і моторних яхт з алюмінієво-магнієвих сплавів, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.
«У ході прокурорської перевірки встановлено, що, маючи заборгованість перед працівниками, керівники витрачали кошти на другорядні потреби», - йдеться в прес-релізі .
Справу порушено за статтею «невиплата заробітної плати...» Кримінального кодексу.
За фактом ігнорування вимог закону, яким виплата зарплати віднесена до першочергових платежів, ведеться слідство.
Заборгованість утворилася з жовтня минулого року, уточнив співробітник прес-служби прокуратури.
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