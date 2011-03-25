Виробник яхт заборгував працівникам мільйон гривень

Підключилася прокуратура

Прокуратура Феодосії порушила кримінальну справу за фактом невиплати понад 1 млн. грн. заробітної плати компанією із виробництва катерів і моторних яхт з алюмінієво-магнієвих сплавів, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму. «У ході прокурорської перевірки встановлено, що, маючи заборгованість перед працівниками, керівники витрачали кошти на другорядні потреби», - йдеться в прес-релізі . Справу порушено за статтею «невиплата заробітної плати...» Кримінального кодексу. За фактом ігнорування вимог закону, яким виплата зарплати віднесена до першочергових платежів, ведеться слідство. Заборгованість утворилася з жовтня минулого року, уточнив співробітник прес-служби прокуратури.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter