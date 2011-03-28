2 податківців арештували за хабар

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом одержання 10 тис. грн. хабара заступником начальника відділу і старшим інспектором державної податкової інспекції в Сімферополі за незастосування штрафних санкцій до підприємця, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Податківці були затримані «на гарячому» минулого тижня. Їм пред`явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або посадовцем, який займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або сполучене з вимаганням хабара) Кримінального кодексу. Санкція статті - позбавлення волі від п`яти до десяти років із забороною обіймати певні посади строком до трьох років і з конфіскацією майна.

За рішенням суду обвинувачених взято під варту.