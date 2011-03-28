У Сімферополі горів ринок
14:29, 28 березня 2011Крым
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Коротке замикання електропроводки чи підпал?
Ринок на вулиці Козлова в Сімферополі горів в ніч на понеділок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Вогонь пошкодив обшивку стін, стелі, речі, які перебували на зберіганні. Збиток встановлюється», - зазначається у прес-релізі.
За даними МНС, площа пожежі становила 70 квадратних метрів.
На місце події виїжджали шість відділень пожежно-рятувальної служби міста.
Водночас торговці вважають причиною пожежі підпал.
За підрахунками «Кримського інформаційного агентства», повністю і частково згоріло не менш як 25 торгових місць (ФОТО).
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