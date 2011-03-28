У Сімферополі горів ринок

Ринок на вулиці Козлова в Сімферополі горів в ніч на понеділок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Вогонь пошкодив обшивку стін, стелі, речі, які перебували на зберіганні. Збиток встановлюється», - зазначається у прес-релізі.

За даними МНС, площа пожежі становила 70 квадратних метрів.

На місце події виїжджали шість відділень пожежно-рятувальної служби міста.

Водночас торговці вважають причиною пожежі підпал.

За підрахунками «Кримського інформаційного агентства», повністю і частково згоріло не менш як 25 торгових місць (ФОТО).