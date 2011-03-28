2 міліціонерів затримали за підозрою в шахрайстві та підробці документів

Співробітники управління з боротьби з організованою злочинністю кримської міліції затримали двох співробітників міліції за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями «шахрайство» і «підробка документів», повідомила в понеділок прес-служба головного управління МВС України в Криму.

«Міліціонери затримані в рамках розслідування генеральною прокуратурою кримінальної справи за звинуваченням громадянина в заволодінні грошовими коштами і цінностями в особливо великих розмірах», - говориться в прес-релізі.

Співробітники кримської міліції були затримані 25 березня.

За їх місцем проживання проведено обшуки.

Суд обрав правоохоронцям запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.