2 міліціонерів затримали за підозрою в шахрайстві та підробці документів
16:52, 28 березня 2011Крым
0 0
За місцем проживання провели обшуки
Співробітники управління з боротьби з організованою злочинністю кримської міліції затримали двох співробітників міліції за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями «шахрайство» і «підробка документів», повідомила в понеділок прес-служба головного управління МВС України в Криму.
«Міліціонери затримані в рамках розслідування генеральною прокуратурою кримінальної справи за звинуваченням громадянина в заволодінні грошовими коштами і цінностями в особливо великих розмірах», - говориться в прес-релізі.
Співробітники кримської міліції були затримані 25 березня.
За їх місцем проживання проведено обшуки.
Суд обрав правоохоронцям запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter