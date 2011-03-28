В.о. мера Качі погорів на хабарі

Співробітники управління з боротьби з організованою злочинністю міліції Севастополя затримали виконуючого обов`язки голови виконкому Качинської селищної ради при отриманні $4 тисяч хабара, повідомила в понеділок прес-служба генеральної прокуратури.

Посадовець за 5 тисяч доларів погодився посприяти приватному підприємцю у видачі рішення селищної ради про розміщення об’єкту торгівлі, погодження на торгівлю продуктами харчування у павільйоні в районі пляжу севастопольського села Орловка. В.о. голови виконкому було затримано 25 березня після отримання частини хабара.

Прокуратурою Севастополя стосовно нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу.