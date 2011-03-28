Корабель ВМС прибув до берегів Лівії для евакуації українців

Великий десантний корабель Військово-морських cил України «Костянтин Ольшанський» прибув до берегів Лівії для виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України із зони збройного конфлікту, повідомив прес-центр командування ВМС.

Подолавши понад 1 тис. 300 миль (1 морська миля = 1852 м), корабель близько 16-ї години понеділка став на якір у нейтральних водах.

У порт «Костянтин Ольшанський» зайде після того, як на дипломатичному рівні буде отримано відповідний дозвіл і вирішаться деякі інші організаційні питання. При цьому особлива увага буде приділена забезпеченню безпеки українських громадян під час проведення гуманітарної місії, зазначив прес-центр.

Корабель в ніч на 23 березня вирушив із Севастополя в район Середземного моря для евакуації українських та іноземних громадян із Лівії.

З середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муамара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний КАДДАФІ захід і схід, який утримують озброєні сили повстанців. У зв’язку з воєнними діями з Лівії було евакуйовано вже понад 400 громадян України.