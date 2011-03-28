Готель у Сімферополі безкоштовно віддали комерсантам
Державі завдано майже $1 млн збитків
Військова прокуратура Військово-морських сил України порушила кримінальну справу стосовно службових осіб філії центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони «Укроборонбуд» за фактом незаконного відчуження будівлі готелю «Зоряний» у Сімферополі, повідомила прес-служба генеральної прокуратури.
«Посадовці протягом 2006-2009 років, перевищуючи повноваження, усупереч встановленому законодавством порядку, без отримання згоди Міністерства оборони України, сприяли безоплатному відчуженню комерційній структурі державного нерухомого майна», - йдеться в прес-релізі.
Державі завдано 7,6 млн. грн. збитків.
Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.