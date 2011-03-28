Готель у Сімферополі безкоштовно віддали комерсантам

Державі завдано майже $1 млн збитків

Військова прокуратура Військово-морських сил України порушила кримінальну справу стосовно службових осіб філії центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони «Укроборонбуд» за фактом незаконного відчуження будівлі готелю «Зоряний» у Сімферополі, повідомила прес-служба генеральної прокуратури. «Посадовці протягом 2006-2009 років, перевищуючи повноваження, усупереч встановленому законодавством порядку, без отримання згоди Міністерства оборони України, сприяли безоплатному відчуженню комерційній структурі державного нерухомого майна», - йдеться в прес-релізі. Державі завдано 7,6 млн. грн. збитків. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter