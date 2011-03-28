Держслужбовцям заборонять бути членами партій?
20:39, 28 березня 2011Крым
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Янукович зареєстрував законопроект
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує заборонити державним службовцям бути членами політичних партій, йдеться в зареєстрованому у Верховній Раді законопроекті глави країни “Про державну службу”.
ЯНУКОВИЧ пропонує внести зміни в закон “Про політичні партії в Україні”, зазначивши, що членами партій не можуть бути держслужбовці.
Крім того, він ініціює внесення змін в закон “Про відпустки”. Зокрема, ЯНУКОВИЧ пропонує надавати особам, які зареєстровані як кандидати на пост президента, у депутати Верховної Ради України, Верховної ради Криму, місцевої ради, на посаду сільського, селищного, міського голови, надавати відпустки без збереження заробітної плати на період виборчого процесу.
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