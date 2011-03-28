Крим презентує себе в посольствах

Міністерство курортів і туризму Криму планує проводити Дні Криму в посольствах України в зарубіжних країнах, заявив голова відомства - віце-прем`єр кримського уряду Георгій ПСАРЬОВ, повідомляє курортно-інформаційний центр регіону.

«Це можна назвати презентацією Криму, його можливостей і потенціалу. Перш за все, ми проводитимемо Дні Криму в тих країнах, з яких до нас їдуть туристи», - сказав ПСАРЬОВ.

Один з перших таких заходів відбудеться в Москві (Росія). За словами керівника Мінкурортів Криму, домовленості було досягнуто під час 18-ї міжнародної виставки «Подорожі і туризм - MITT».

Друга презентація запланована восени в Берліні (Німеччина). Крім того, такі заходи передбачається провести в Мінську (Білорусь), у Ризі (Латвія) тощо.