Порушено справу через незаконне виділення 5,5 га в селищі біля моря

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного виділення співробітниками сакського управління Державного агентства земельних ресурсів 5,5 га в селищі Новофедорівка в 2010 році, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Посадовцям міськрайуправління Держкомзему в Саках і Сакському районі інкриміновано незаконне узгодження виділення безплатно у власність під житлову забудову земель в приморському селищі двом кооперативам. Із земель громади незаконно вилучено 5,5 га, вартість яких становить 2,6 млн. грн.», - говориться в прес-релізі.

Справу порушено за статтею «зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків». Санкція ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України - позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із забороною обіймати певні посади до 3 років.

Ведеться слідство.