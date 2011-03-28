У лісгоспі в Алушті виросли гаражі

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом забудови гаражами земель державного підприємства «Алуштинське лісове господарство» в Криму, чим завдано збитків на чверть мільйона гривень, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Справу порушено за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу за фактом перевищення службових повноважень посадовцями гаражно-будівельного кооперативу.

«Їм інкриміновано незаконну забудову гаражами земель лісового господарства. Як було встановлено під час прокурорської перевірки, за останні декілька років у лісгоспі споруджено 23 багатоповерхові будівлі», - йдеться в прес-релізі.

Проводиться слідство.