Вівсянка в Україні може повторити долю гречки

За останній місяць ціна за кілограм вівсяних пластівців виросла на 5-6 гривень. Останні два роки в Україні був неврожай вівса, цитує ТСН агроекспертів.

На тлі ажіотажу, що піднявся навколо зростання цін і дефіциту борошна і гречки, зміни вартості вівсянки пройшли непоміченими.

"Наприкінці лютого вівсяні пластівці коштували 5 гривень за кілограм, потім ціна виросла до 9 гривень. Зараз на прилавках магазинів нерідко можна знайти цей продукт по ціні 14-15 гривень за кілограм", - зазначають експерти.

На ринку ціна за кілограм вівсяних пластівців піднялася на гривню за останній тиждень.

Реалізатори такі зміни не заперечують і стверджують, що ціна поступово підвищувалася.

Здорожчання відбулося непомітно тільки через те, що вівсянка не така популярна крупа, як гречка.

"Українська правда"