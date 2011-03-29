Севастопольський марафонець переплив із Європи до Азії за 6 годин

Севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК у протоці Босфор у Стамбулі подолав відстань у 12 км, перепливши з європейської в азіатську частину міста, повідомив голова громадської організації «Об`єднання підтримки й розвитку молоді та спорту в Севастополі» Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

Плавець стартував о 10.00, фінішував - о 16.17. Марафонця супроводжувала на дистанції всього запливу яхта «Кара картал» (Чорний орел), власник - Ахмет ЧЕЛЕБІ.

Температура води була 10 градусів. Заплив для СОФ’ЯНИКА виявився не з легких. Він дуже переохолодився і втомився.