Літак-амфібія ВМС України вирушить на боротьбу з піратами

Літак-амфібія Бе-12 Військово-морських сил України з 2012 року братиме участь в операції Європейського Союзу по боротьбі з піратством «Аталанта», заявив заступник начальника штабу ВМС з євроатлантичної інтеграції Андрій РИЖЕНКО, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони в Криму.

«З 2012 року літак-амфібія Бе-12 зі складу Сакської морської авіаційної бригади ВМС має приступити до участі в операції «Аталанта», - сказав РИЖЕНКО на зустрічі військових експертів Євросоюзу і ВМС України в Севастополі.

Він нагадав, що 22 лютого президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав доручення «Про активізацію співробітництва України з Європейським Союзом у сфері безпеки, попередження загрози піратських захоплень громадян».

У ході зустрічі представники Великої Британії та України обговорили питання підготовки екіпажу літака Бе-12, обладнання його сучасними засобами зв`язку і навігації, що відповідають міжнародним стандартам, питання всебічного логістичного забезпечення антипіратської місії українських морських льотчиків.

Британські військові експерти також отримали можливість наочно ознайомитися з технічними і бойовими можливостями літаків Бе-12, побувавши на аеродромі Сакської морської авіаційної бригади.