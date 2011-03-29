Янукович зазиває Сінгапур будувати міст з Криму до Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує Сінгапуру долучитися до проекту спорудження багатофункціонального мостового переходу між Кримом і Російською Федерацією у Керченській протоці.

Виступаючи на українсько-сінгапурському бізнес-форумі, глава держави сказав, що цей інвестиційний проект відкритий для участі іноземного капіталу.

Президент зауважив, що керченський мостовий перехід значно скоротить шлях доставки вантажів між Європою та Азією, тобто у тому числі сприятиме і розвитку торгівлі між країнами.

“До речі, між півостровом Крим та Сінгапуром багато спільного. Автономна республіка Крим є одним з найбільш інвестиційно привабливих регіонів України завдяки вигідному економіко-географічному положенню півострова, наявності різноманітних природних ресурсів, значного санаторно-курортного, промислового і наукового потенціалу, розвинутій транспортній інфраструктурі і банківській системі, можливості легкого доступу на ринки всієї України, країн СНД, Європи та Азії”, - сказав ЯНУКОВИЧ.

До пріоритетних напрямів розвитку, які вимагають першочергового і масштабного інвестування, він відніс наступні сфери господарського комплексу Криму: відпочинок і туризм; агропромисловий комплекс; машинобудування і наукоємні виробництва; паливно-енергетичний комплекс із впровадженням енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; сферу поводження з відходами.

Кабінет міністрів України в серпні 2010 року створив міжвідомчу робочу групу з питань будівництва транспортного переходу через протоку.

Міністерства транспорту України і Росії та російський "Внєшекономбанк" в листопаді уклали меморандум про організацію будівництва переходу.

Введення об`єкту в експлуатацію дозволить створити найкоротшу сухопутну дорогу "Європа-Азія" - на 450 кілометрів скоротити дорогу транзитного руху вантажів і пасажирів на ділянці від Херсона до Новоросійську.