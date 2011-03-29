Українські ВМС візьмуть участь у квітневій активації Blackseafor

Військово-морські сили України, відповідно до угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, з 5 по 26 квітня візьмуть участь у квітневій активації міжнародного оперативного з’єднання кораблів Blackseafor, повідомив прес-центр командування ВМС.

Під час цієї активації планується проведення комплексу тактичних навчань, дружніх візитів до країн-учасниць угоди, а також урочистого святкування (з 7 по 9 квітня у Стамбулі) 10-ї річниці створення з’єднання Blackseafor. Український флот в активації представлятиме корабель управління "Славутич".

У святкуванні ювілею з’єднання очікується участь командувача ВМС України адмірала Віктора МАКСИМОВА.

За планом активації, 15-19 квітня міжнародне з’єднання відвідає з дружнім візитом Севастополь.