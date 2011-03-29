Суд скасував підвищення квартплати в 2,3 рази в Севастополі

Севастопольський апеляційний адміністративний суд скасував рішення Севастопольської міської ради від 13 квітня 2010 року, відповідно до якого розмір плати за утримання будинків і прибудинкових територій був змінений з 58 коп. за 1 кв. м до 1,36 грн. за 1 кв. м (підвищення в 2,3 разу), повідомив УНІАН позивач - журналіст Роман ЧЕРНЕНКО.

Колегія суддів під головуванням судді ГОРОШКО частково задовольнила вимоги 11 позивачів - жителів Севастополя, залишивши при цьому без зміни рішення суду першої інстанції в частині, що стосується встановлення тарифів на водопостачання і водовідведення, а також на теплопостачання,

За словами ЧЕРНЕНКА, рішення про квартплату набуло чинності, і тепер діє тариф, затверджений міськрадою влітку 2006 року.