Рада міністрів Криму на засіданні у вівторок схвалила правила облаштування, обладнання й використання пляжних зон регіону й передала їх для затвердження до кримського парламенту.

Пляжі Криму діляться на використовувані для масового відпочинку населення й невикористовувані. У свою чергу, використовувані підрозділяються на лікувальні, оздоровчі, дитячі пляжі та пляжі загального користування.

Відвідання лікувальних і оздоровчих пляжів обмежені для людей, які не перебувають на відпочинку в санаторно-курортній або лікувально-оздоровчій установі. Режим доступу на ці території визначається адміністрацією установ.

Відвідання дитячих пляжів для сторонніх осіб заборонено.

Загальнодоступними й безкоштовними є пляжі загального користування. На таких територіях можуть за плату надаватися послуги пляжного сервісу, при цьому шезлонги не повинні займати більше 35% площі пляжу.

«У правилах обумовлено те, яким чином можуть здаватися в оренду пляжі - обов`язково на конкурсній основі, обумовлено порядок (функціонування) безкоштовних пляжів, обумовлено умови надання послуг на пляжах. Минулий сезон показав больові точки: закривається пляж лежаками, й не дають можливості безкоштовного відпочинку людям», - сказав журналістам перший віце-прем`єр Радміну Криму Павло БУРЛАКОВ.

Крім того, правила визначають механізм обліку кримських пляжів.

Нагадаємо, в Криму підприємці на пляжах, знаючи, що за прохід до моря гроші брати не можна, пишуть на чеках - «послуги пляжу», хоча фактично гроші беруть за ті зручності, які в будь-якому випадку повинні бути: ногомийка, туалет, медпункт. За інші послуги - прокат лежака або парасольки - відпочивальникам доводиться платити окремо.